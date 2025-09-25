São Paulo ainda pode ter mais tempestades nessa primavera

A tempestade que atingiu a Região Metropolitana de São Paulo na segunda-feira (22), e que provocou ventos intensos de mais de 100 km/h em diversas cidades do estado de São Paulo no início da primavera no Hemisfério Sul, foi consequência da passagem de uma frente fria, vinda do Sul do País, e do choque térmico em uma região aquecida com alta umidade. Segundo análise da empresa de consultoria meteorológica e previsão do tempo Climatempo, novas tempestades ainda podem ocorrer nos próximos dias, mas de menor intensidade.

“Contrastes térmicos aumentam o risco de fortes rajadas de vento, especialmente nas estações de transição, como é o caso da primavera, quando essa amplitude é maior”, afirma Vinícius Lucyrio, meteorologista da Climatempo. Ele ressalta que o mês de outubro ainda apresenta risco de temporais por conta do contraste térmico acentuado, mas não tão intenso quanto o desta segunda-feira, especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. “Este risco diminuirá a partir do final de novembro, à medida que a atmosfera se torna mais homogênea e com características de verão”, avalia.

Impacto de uma La Niña mais fraca

A Climatempo confirma que já se registra o resfriamento do Pacífico equatorial há alguns meses, característico do La Niña, com possibilidade de instalação do fenômeno ao longo dos próximos meses, com fraca intensidade e curta duração, com maior influência durante a primavera e o início do verão.