Prefeitura inaugura primeira fase do Clube Cabreuvano dia 4

A Prefeitura de Cabreúva vai entregar a primeira fase de reformas do Clube Cabreuvano com inauguração para a população no dia 4 de outubro, um sábado, a partir de 9h. A população da cidade é convidada para a inauguração no local, que fica na avenida Major Antônio da Silveira Camargo, s/n - Centro.

Nesta primeira fase, serão entregues a piscina semiolímpica, a piscina de hidroginástica, o campo de futebol society, três quadras de areia e o parquinho infantil. No mesmo dia, às 10h30, acontecerão: jogo de society entre funcionários, aulão de natação com Apae e Jomi, aulão de hidroginástica com Acati Cabreúva e jogos de beach tennis.

O novo espaço tem investimento total de R$ 11.231.867,54.