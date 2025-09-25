Várzea Paulista abrirá inscrições de Bombeiro Público Voluntário

A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), realiza no dia 30 de setembro, das 8h às 18h, o cadastramento de interessados em se tornar Bombeiro Público Voluntário (BPV). A ação acontece no Espaço Cidadania.

O programa de Bombeiro Público Voluntário oferece a oportunidade para que cidadãos participem, sem remuneração, de atividades de caráter humanitário, social e cívico, sempre sob orientação e supervisão do Corpo de Bombeiros. Os voluntários são capacitados e credenciados oficialmente pelo CBPMESP para colaborar em ocorrências de incêndio, salvamento e primeiros socorros.

Para participar, é necessário atender a alguns requisitos mínimos, como: ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo, boa conduta social, estar quite com o serviço militar (no caso de homens), não possuir condenações nos últimos cinco anos e estar física e psicologicamente apto para a função. Além disso, o candidato deve apresentar vínculo empregatício ou ser contribuinte do INSS ou de outro sistema de seguridade social.