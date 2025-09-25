25 de setembro de 2025
ASSALTANTE

Mãe com bebê no colo se desespera ao ver o marido ser preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O condenado foi levado para a delegacia, onde foi formalmente capturado
Uma mulher com bebê de colo, recém-nascido, entrou em desespero ao ver o marido bandido ser preso por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, em Louveira. Condenado a mais de 5 anos em regime fechado, por roubo, ele foi capturado na estrada do Barreiro.

Os cabos Correia e Vianna foram informados de que um bandido condenado por assalto, estava se escondendo em uma área rural e de difícil acesso da cidade. Os policiais foram para as imediações, de posse do mandado de prisão e das características do criminoso, e passaram a patrulhar. Quando estavam pela estrada do Barreiro, se depararam com um homem com as mesmas características, na condução de um carro e na companhia de uma mulher.

Foi dada ordem de parada, que ele respeitou. No carro, além dele e da esposa, estava um bebê recém-nascido, filho do casal.

Em checagem aos dados pessoais, foi confirmado se tratar do ladrão procurado.

Ao ser informado que seria preso, o ladrão ficou nervoso, sendo necessário algema-lo. Neste momento, a esposa, com o bebê no colo, entrou em desesperou e começou a chorar, precisando ser amparada pelos PMs.

O veículo ficou sob responsabilidade dela. Já o marido, foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, sendo então encaminhado ao sistema prisional para cumprir sua pena.

