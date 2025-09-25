Prefeitura inicia instalação de lâmpadas LED no Fazenda Grande

A Prefeitura de Jundiaí iniciou nesta semana a substituição das lâmpadas a vapor por luminárias de LED em vias do bairro Fazenda Grande.
Os trabalhos começaram pela avenida Henrique Brunini, que receberá 62 novos pontos de iluminação. Além dela, o Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) atua também na rua Mohamad Taha, com seis pontos de troca, e na rua Carmen de Oliveira, que terá outras seis substituições.
“Estamos avançando em um projeto que traz mais eficiência energética, maior durabilidade e mais segurança para a população, já que as vias ficam mais iluminadas”, destacou o secretário da SMISP, Marcos Galdino.
Desde o início do ano, a prefeitura já substituiu 4.393 lâmpadas a vapor por LED, concluindo, inclusive, a modernização total da iluminação nos bairros Vila Lacerda e Vila Ana.
“A cada etapa concluída, a cidade caminha para ter uma iluminação pública mais moderna, sustentável e eficiente”, explicou o diretor de Iluminação da SMISP, Carlos Bocci.
Na próxima semana, as ações estarão concentradas no bairro Jundiaí Mirim.