25 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
RESPONSABILIDADE

Jundiaienses já faltaram a 61 mil consultas médicas neste ano

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As faltas contribuem para o aumento das filas de espera
As faltas contribuem para o aumento das filas de espera

Entre janeiro e agosto deste ano, a rede municipal de saúde de Jundiaí registrou mais de 61 mil faltas em consultas e exames agendados. Esse número mostra um desafio importante: quando um paciente não consegue comparecer e não avisa, o horário fica vago, dificultando o acesso de outras pessoas que aguardam na fila e reduzindo a eficiência do atendimento.

Nas consultas com especialistas, por exemplo, foram 9.345 ausências — o equivalente a 22% dos agendamentos. Já na Atenção Primária, o índice médio foi de 14,5%, com mais de 52 mil atendimentos não realizados. Exames como colonoscopia, mamografia, endoscopia e ultrassonografia também registraram índices elevados de não comparecimento.

Entre as especialidades mais afetadas estão a oftalmologia e a dermatologia. Em agosto, dos 2,7 mil atendimentos agendados em oftalmologia, 674 (24,96%) não foram realizados. Já na dermatologia, 120 dos 458 agendamentos (26,20%) não se concretizaram devido à ausência dos pacientes.

Por que avisar é tão importante?

Ao comunicar que não poderá comparecer, o paciente:

  • Permite que outra pessoa da fila utilize o horário;
  • Colabora para reduzir a espera por consultas e exames;
  • Ajuda a manter o funcionamento organizado da rede de saúde;
  • Contribui para que os recursos públicos sejam melhor aproveitados.

A secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, lembra que situações inesperadas podem acontecer com qualquer pessoa, mas a comunicação faz diferença. “Quando o usuário avisa, conseguimos reorganizar a agenda e oferecer a vaga a quem precisa. É um gesto simples que beneficia toda a comunidade.”

Como desmarcar

Se houver necessidade de cancelar uma consulta ou exame, o paciente pode avisar de forma prática:

  • Pessoalmente, levando as guias até a Unidade de Saúde;
  • Por telefone, diretamente na unidade;
  • Pela Central de Agendamento de Consultas: (11) 4531-8670.

“Estamos ampliando campanhas e buscando novas formas de facilitar esse processo. Nosso objetivo é garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso ao atendimento, no momento certo”, completa Allan Gomes de Lorena, secretário adjunto da Saúde.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários