Jundiaienses já faltaram a 61 mil consultas médicas neste ano

Entre janeiro e agosto deste ano, a rede municipal de saúde de Jundiaí registrou mais de 61 mil faltas em consultas e exames agendados. Esse número mostra um desafio importante: quando um paciente não consegue comparecer e não avisa, o horário fica vago, dificultando o acesso de outras pessoas que aguardam na fila e reduzindo a eficiência do atendimento.

Nas consultas com especialistas, por exemplo, foram 9.345 ausências — o equivalente a 22% dos agendamentos. Já na Atenção Primária, o índice médio foi de 14,5%, com mais de 52 mil atendimentos não realizados. Exames como colonoscopia, mamografia, endoscopia e ultrassonografia também registraram índices elevados de não comparecimento.

Entre as especialidades mais afetadas estão a oftalmologia e a dermatologia. Em agosto, dos 2,7 mil atendimentos agendados em oftalmologia, 674 (24,96%) não foram realizados. Já na dermatologia, 120 dos 458 agendamentos (26,20%) não se concretizaram devido à ausência dos pacientes.

Por que avisar é tão importante?