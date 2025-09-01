1º semestre 2026: inscrições abertas para o Vestibulinho Etec

A Etec Benedito Storani (Etec BeSt) está com inscrições abertas até 3 de novembro, às 15h, para o Vestibulinho do 1º semestre de 2026. A prova será em 30 de novembro e a taxa é de R$ 29. As inscrições são feitas exclusivamente no site oficial do Vestibulinho.

Reconhecida pela qualidade do Ensino Médio e Técnico, a rede de Etecs do Centro Paula Souza mantém média de Ideb acima das médias estadual e nacional — um indicador que ajuda a explicar por que o Ensino Médio integrado da unidade é referência regional em desempenho e rotina acadêmica. Das 50 escolas estaduais de SP com maiores notas no Enem, 35 são Etecs. E a Etec BeST é a 38ª entre as 50 melhores escolas técnicas paulistas.

Para quem busca inserção rápida no mercado de trabalho, a formação técnica da Etec BeSt favorece estágios supervisionados e prática em áreas demandadas pela economia local, servindo como ponte entre a escola e o setor produtivo — especialmente nas cadeias de alimentos, agropecuária, química, gastronomia e serviços associados.

O que a Etec BeSt oferece

Técnicos presenciais: Agropecuária; Alimentos; Gastronomia; Nutrição e Dietética; Química; Viticultura e Enologia.

Técnico online: Administração.

EM Integrado (M-Tec-PI): Administração; Agropecuária; Alimentos; Nutrição e Dietética; Química.

EM Integrado (M-Tec): Administração; Alimentos; Eventos; Gastronomia; Marketing.

EM Integrado (M-Tec-N – noturno): Administração.

Como se inscrever