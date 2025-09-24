Tarcísio se reúne com prefeitos de cidades afetadas pelas chuvas

Convocada pelo governador Tarcísio de Freitas, a reunião realizada nesta terça-feira (23) no Palácio dos Bandeirantes reuniu prefeitos e representantes das cidades atingidas pelas fortes tempestades registradas nos últimos dias. Jundiaí foi representada pelo prefeito Gustavo Martinelli e o vice-prefeito, Ricardo Benassi.

O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a necessidade de agilidade no restabelecimento da energia elétrica em Jundiaí, em diálogo com a CPFL. Já na reunião, o governador reconheceu que a questão do fornecimento de energia tem afetado não apenas Jundiaí, mas diversos municípios paulistas.

O vice-prefeito, Ricardo Benassi, destacou a importância do alinhamento entre o município e o Estado. “O Governo do Estado está atento às demandas de todas as cidades. Está disponibilizando equipamentos e apoio estrutural através da Defesa Civil. Para Jundiaí é importante ter esse canal direto”, ressaltou Benassi.