DIG apreende motos 'caras' durante operação nesta quarta-feira

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (24), em Várzea Paulista, por adulteração de sinal identificador automotor e receptação. Na casa dele foram encontradas duas motos de alto valor, ambas produtos de crime.

Os policiais foram até a casa do suspeito para cumprir mandado de busca e apreensão, decorrente de investigação sobre roubos, furtos, receptação e adulteração de sinais identificadores de motocicletas.

No local foram localizadas duas motos de alto valor, sendo uma com chassi remarcado e outra com chassi trocado. Por conta disso o investigado foi preso em flagrante.