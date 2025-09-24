25 de setembro de 2025
UM HOMEM FOI PRESO

DIG apreende motos 'caras' durante operação nesta quarta-feira

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As motos foram apreendidas e serão periciadas.
As motos foram apreendidas e serão periciadas.

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (24), em Várzea Paulista, por adulteração de sinal identificador automotor e receptação. Na casa dele foram encontradas duas motos de alto valor, ambas produtos de crime.

Os policiais foram até a casa do suspeito para cumprir mandado de busca e apreensão, decorrente de investigação sobre roubos, furtos, receptação e adulteração de sinais identificadores de motocicletas.

No local foram localizadas duas motos de alto valor, sendo uma com chassi remarcado e outra com chassi trocado. Por conta disso o investigado foi preso em flagrante.

As motos foram apreendidas e serão periciadas.

