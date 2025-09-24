Lateral-esquerdo campeão da Série A3 é o novo reforço do Paulista

O Paulista anunciou, na tarde desta quarta-feira (24), o terceiro reforço para a próxima temporada. O nome da vez é o lateral-esquerdo Lucas Franco, de 30 anos, que foi campeão da Série A3 pelo Sertãozinho em 2025 e estava no União São João, onde disputou a Copa Paulista.

Lucas disputou 30 jogos neste ano: 17 pelo Sertãozinho na A3, onde foi titular em seis jogos e foi utilizado - saindo do banco de reservas - em 11; seis pelo Iguaçu, pela 2ª Divisão do Campeonato Paranaense, sendo titular em cinco jogos e um saindo da reserva, e sete pelo União São João, sendo titular em quatro jogos e saindo do banco em três oportunidades. Nestes 30 jogos, Lucas acumula quatro assistências: três pelo Sertãozinho e uma pelo Iguaçu.

Além dos clubes citados, o novo reforço do Galo também tem passagens por Taquaritinga, Inter de Lages, Metropolitano, Cascavel, Cianorte, Salgueiro, Cordino, Pinheiro-MA, Vitória da Conquista, Louletano (Portugal), Mixto e São Carlos. Nas categorias de base, Lucas teve uma breve passagem pelo sub-20 do Santos em 2015. "Muito feliz por esse acerto, espero contribuir para que consigamos atingir os objetivos do clube, que é o acesso", disse o atleta. Lucas Franco tem 30 anos e é natural de São Paulo.