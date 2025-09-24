25 de setembro de 2025
PLANTAÇÃO DE MACONHA

Um agrônomo é um dos presos em plantação de maconha 'gourmet'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
De acordo com a Dise, o valor do prejuízo ao crime organizado é de R$ 300 mil
De acordo com a Dise, o valor do prejuízo ao crime organizado é de R$ 300 mil

Um agrônomo está entre os três homens presos em flagrante pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí, nesta quarta-feira (24), em uma chácara em Louveira, onde havia uma plantação de maconha com 100 pés de droga.

De acordo com a Dise, "em cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente de investigações, prendemos três homens. Eles eram responsáveis pela produção e distribuição de maconha gourmet na região de Louveira. Um deles é agrônomo", informou a polícia, por meio de nota.

No local também foram localizados fertilizantes, adubos e demais insumos para o plantio, além de porções de entorpecentes prontas para comercialização.

No local estavam instaladas duas estufas estruturadas com controle de umidade, luminosidade e temperatura.

Um veículo usado no transporte da droga também foi apreendido.

De acordo com a Dise, o valor aproximado do prejuízo ao crime organizado é de R$ 300 mil.

Os três homens foram presos em flagrante.

