Um agrônomo é um dos presos em plantação de maconha 'gourmet'

Um agrônomo está entre os três homens presos em flagrante pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí, nesta quarta-feira (24), em uma chácara em Louveira, onde havia uma plantação de maconha com 100 pés de droga.

De acordo com a Dise, "em cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente de investigações, prendemos três homens. Eles eram responsáveis pela produção e distribuição de maconha gourmet na região de Louveira. Um deles é agrônomo", informou a polícia, por meio de nota.

No local também foram localizados fertilizantes, adubos e demais insumos para o plantio, além de porções de entorpecentes prontas para comercialização.