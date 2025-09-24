25 de setembro de 2025
VÁRZEA PAULISTA

Inscrições para Bombeiro Voluntário serão na terça-feira (30)

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMV
Os aprovados passarão por treinamento e credenciamento pelo Corpo de Bombeiros
A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), realiza no dia 30 de setembro, das 8h às 18h, o cadastramento de interessados em se tornar Bombeiro Público Voluntário (BPV). A ação acontece no Espaço Cidadania.

O programa de Bombeiro Público Voluntário oferece a oportunidade para que cidadãos participem, sem remuneração, de atividades de caráter humanitário, social e cívico, sempre sob orientação e supervisão do Corpo de Bombeiros. Os voluntários são capacitados e credenciados oficialmente pelo CBPMESP para colaborar em ocorrências de incêndio, salvamento e primeiros socorros.

Para participar, é necessário atender a alguns requisitos mínimos, como: ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo, boa conduta social, estar quite com o serviço militar (no caso de homens), não possuir condenações nos últimos cinco anos e estar física e psicologicamente apto para a função. Além disso, o candidato deve apresentar vínculo empregatício ou ser contribuinte do INSS ou de outro sistema de seguridade social.

No dia do cadastramento, os interessados devem entregar a documentação obrigatória, que inclui RG e CPF, certificado de conclusão escolar, atestados médico e psicológico, comprovante de quitação com o serviço militar (para homens). Após a aprovação, os voluntários passarão por um treinamento composto por 30 horas de aulas online, 40 horas presenciais e avaliação prática, com conteúdo sobre incêndio, salvamento e primeiros socorros.

Concluído o processo, o candidato será oficialmente credenciado como Bombeiro Público Voluntário, podendo atuar na primeira resposta ou no apoio a emergências em Várzea Paulista, sempre sob a coordenação dos militares do CBPMESP.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail 19gbb3@policiamilitar.sp.gov.br. Após o dia 30 de setembro, a documentação poderá ser entregue em envelope lacrado diretamente no Corpo de Bombeiros de Várzea Paulista, que fica na avenida Bertioga, 881 – Vila Tupi (ao lado da Unidade Gestora de Trânsito).

O Espaço Cidadania está localizado na avenida Fernão Dias Paes Leme, 284 – Centro.

