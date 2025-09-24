Várzea Paulista segue sem registros de febre maculosa em 2025

A Prefeitura de Várzea Paulista informa que, até a última terça-feira (23), não houve registro de casos confirmados de febre maculosa na cidade. Neste ano, foram notificados cinco casos suspeitos — quatro descartados após exames laboratoriais e um ainda em aguardo de resultado.
No mesmo período de 2024 (janeiro a setembro), haviam sido registrados 15 casos suspeitos, todos com resultado negativo. Ao longo de todo o ano passado, foram 17 notificações, também sem confirmação da doença.
A febre maculosa é uma doença infecciosa grave, transmitida pela picada do carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Por isso, a orientação das autoridades de saúde é redobrar os cuidados em áreas com presença de mato, beira de rios e locais onde circulam animais silvestres, como capivaras e cavalos.
Medidas preventivas incluem:
Evitar contato direto com carrapatos;
Usar roupas compridas, claras e sapatos fechados em trilhas, pastos e áreas rurais;
Verificar a pele e as roupas após passeios em locais de risco;
Retirar os carrapatos do corpo com pinça, evitando esmagá-los;
Procurar imediatamente uma unidade de saúde em caso de sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo e manchas vermelhas na pele.
A Unidade de Gestão de Saúde reforça que a notificação rápida de casos suspeitos e a atenção da população às medidas de prevenção são essenciais para manter Várzea Paulista sem registros confirmados da doença.