Várzea Paulista segue sem registros de febre maculosa em 2025

A Prefeitura de Várzea Paulista informa que, até a última terça-feira (23), não houve registro de casos confirmados de febre maculosa na cidade. Neste ano, foram notificados cinco casos suspeitos — quatro descartados após exames laboratoriais e um ainda em aguardo de resultado.

No mesmo período de 2024 (janeiro a setembro), haviam sido registrados 15 casos suspeitos, todos com resultado negativo. Ao longo de todo o ano passado, foram 17 notificações, também sem confirmação da doença.

A febre maculosa é uma doença infecciosa grave, transmitida pela picada do carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Por isso, a orientação das autoridades de saúde é redobrar os cuidados em áreas com presença de mato, beira de rios e locais onde circulam animais silvestres, como capivaras e cavalos.