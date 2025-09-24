Após chuvas, abastecimento de água em Jundiaí é normalizado

O abastecimento de água em Jundiaí, que foi afetado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nesta semana, já está completamente normalizado. As interrupções no fornecimento, causadas por quedas de energia que afetaram unidades de bombeamento de água da empresa, foram resolvidas graças à agilidade das equipes técnicas da DAE e à parceria com a CPFL Piratininga, companhia responsável pelo fornecimento de energia.

A tempestade, que ocorreu entre domingo (21) e segunda-feira (22), gerou problemas em pontos estratégicos da operação do abastecimento, impactando regiões como Vila Progresso, Reserva da Serra, Malota e Mato Dentro. Assim que as falhas na rede de energia foram identificadas, a empresa acionou a CPFL para agilizar o restabelecimento.

Para garantir a pronta retomada do serviço e minimizar os transtornos, a DAE utilizou uma medida emergencial estratégica. Geradores de energia foram direcionados às unidades da Malota e do Brisas da Mata, que ainda estavam sem energia nesta terça-feira (23). A ação permitiu que o bombeamento fosse retomado e o abastecimento começasse a ser normalizado. Os geradores permaneceram em operação até a madrugada desta quarta-feira (24), quando a CPFL conseguiu normalizar por completo a energia na região.