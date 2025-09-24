Após chuvas, abastecimento de água em Jundiaí é normalizado

O abastecimento de água em Jundiaí, que foi afetado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nesta semana, já está completamente normalizado. As interrupções no fornecimento, causadas por quedas de energia que afetaram unidades de bombeamento de água da empresa, foram resolvidas graças à agilidade das equipes técnicas da DAE e à parceria com a CPFL Piratininga, companhia responsável pelo fornecimento de energia.
A tempestade, que ocorreu entre domingo (21) e segunda-feira (22), gerou problemas em pontos estratégicos da operação do abastecimento, impactando regiões como Vila Progresso, Reserva da Serra, Malota e Mato Dentro. Assim que as falhas na rede de energia foram identificadas, a empresa acionou a CPFL para agilizar o restabelecimento.
Para garantir a pronta retomada do serviço e minimizar os transtornos, a DAE utilizou uma medida emergencial estratégica. Geradores de energia foram direcionados às unidades da Malota e do Brisas da Mata, que ainda estavam sem energia nesta terça-feira (23). A ação permitiu que o bombeamento fosse retomado e o abastecimento começasse a ser normalizado. Os geradores permaneceram em operação até a madrugada desta quarta-feira (24), quando a CPFL conseguiu normalizar por completo a energia na região.
“Mesmo com o problema sendo na rede de energia, a DAE agiu com a máxima proatividade para que o abastecimento fosse normalizado. O uso dos geradores foi uma medida estratégica para garantir que a população não ficasse desassistida e que o serviço pudesse ser normalizado o quanto antes”, explica Luiz Roberto Del Gelmo, diretor-presidente da DAE Jundiaí.
A DAE reforça a orientação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que recomenda que toda residência mantenha uma reserva mínima (caixa d'água) de 250 litros por morador, por dia, para evitar transtornos em situações de interrupção.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da empresa, pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.