Varejo tem 80% de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional

O comércio varejista de Jundiaí tem 80% dos seus estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional, segundo dados de 2024 da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho. O setor ainda emprega cerca de 35% do total da força de trabalho formal desta divisão do comércio na cidade.

A relevância do regime tributário simplificado está relacionada à discussão sobre a atualização dos limites dos tetos de receita bruta das empresas enquadradas no Simples Nacional, que estão sem reajuste há quase dez anos, conforme destaca o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio).

Caso esses limites fossem atualizados pela inflação oficial brasileira do período, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o teto de faturamento para enquadramento dos MEIs passaria de R$ 81 mil para R$ 144,9 mil. Para as Microempresas (ME), o limite aumentaria de R$ 360 mil para R$ 869,4 mil; e para Empresas de Pequeno Porte (EPP), de R$ 4,8 milhões para R$ 8,69 milhões.