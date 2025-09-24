Jundiaí terá curso de pilotagem para motociclistas

A Prefeitura de Jundiaí realizou uma nova reunião dos Grupos de Trabalho do Programa de Segurança do Motociclista, que contou com a participação de representantes da sociedade civil, órgãos públicos, legislativo e empresários. Entre as ações definidas, estão o curso de pilotagem para motociclistas, conscientização nas escolas e iniciativas voltadas à redução de acidentes envolvendo motociclistas no município.

No encontro, que acontece mensalmente, o secretário de Mobilidade e Transportes, José Carlos Sacramone, destaca a importância da mobilização conjunta. “A segurança no trânsito só pode ser construída de forma efetiva quando reunimos sociedade civil, poder público, legislativo e setor empresarial em torno do mesmo propósito. Esse engajamento coletivo é fundamental para salvar vidas.”

Educação