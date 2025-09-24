Jundiaí terá curso de pilotagem para motociclistas

A Prefeitura de Jundiaí realizou uma nova reunião dos Grupos de Trabalho do Programa de Segurança do Motociclista, que contou com a participação de representantes da sociedade civil, órgãos públicos, legislativo e empresários. Entre as ações definidas, estão o curso de pilotagem para motociclistas, conscientização nas escolas e iniciativas voltadas à redução de acidentes envolvendo motociclistas no município.
No encontro, que acontece mensalmente, o secretário de Mobilidade e Transportes, José Carlos Sacramone, destaca a importância da mobilização conjunta. “A segurança no trânsito só pode ser construída de forma efetiva quando reunimos sociedade civil, poder público, legislativo e setor empresarial em torno do mesmo propósito. Esse engajamento coletivo é fundamental para salvar vidas.”
Educação
Entre as ações discutidas, destaque para a estruturação do Curso de Pilotagem teórico e prático, que será direcionado a diferentes perfis de condutores: pilotos profissionais, motociclistas convencionais e mulheres. Os grupos analisaram locais já vistoriados para realização das aulas, apontando vantagens, desvantagens e eventuais adequações.
Também foi definido que, a partir de 2026, o programa de Educação para o Trânsito e parceiros (como autoescolas) participarão de reuniões de pais em escolas para conscientização com foco em motociclistas.
Outras ações incluem estender o uso de adesivos de pontos cegos utilizados nos ônibus para os demais veículos de grande porte para alertar motociclistas, além de palestras e orientações internas já iniciadas na DAE para colaboradores que utilizam motocicletas.
A responsável pela Divisão de Educação de Trânsito, Juliana Maia, reforçou o impacto das medidas educativas. “Cada ação definida aqui tem o objetivo de reduzir os índices de acidentes na cidade. A conscientização e a capacitação dos motociclistas são caminhos essenciais para transformar o trânsito em um espaço mais seguro para todos.”
Fiscalização
O grupo apresentou um levantamento das infrações mais comuns registradas em Jundiaí e discutiu medidas de enfrentamento. Duas ações principais foram deliberadas:
Fiscalização aleatória em diferentes vias, ampliando a sensação de presença dos agentes e reforçando a importância do cumprimento voluntário das regras de trânsito.
Ações direcionadas a irregularidades de maior risco, como conversões em locais proibidos, que comprometem a segurança de motociclistas e demais usuários das vias.
Indicadores e Fatores de Risco
Representantes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Hospital São Vicente e CEREST definiram a coleta conjunta de informações sobre acidentes com motociclistas, em complemento à base de dados do INFOSIGA. Cada instituição será responsável por inserir informações específicas em um formulário eletrônico, possibilitando uma visão mais ampla das causas e fatores de risco e fortalecendo as estratégias de prevenção.
Engenharia
O grupo de Engenharia seguirá com a avaliação mensal dos locais de ocorrência de acidentes envolvendo motociclistas e o estudo para implementação de melhorias na sinalização viária.
As reuniões do Programa de Segurança do Motociclista são realizadas mensalmente, garantindo a continuidade e o avanço das ações.