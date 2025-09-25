Expo Profissões 2025 abre inscrições para apoiadores

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2025, das 10h às 18h, o Parque da Uva, em Jundiaí, será palco da Expo Profissões 2025, um dos maiores eventos da região voltados para orientação profissional, empregabilidade e tecnologia.

Além de ajudar milhares de estudantes do Ensino Médio da rede pública e privada a conhecer diferentes carreiras e se conectar ao mercado de trabalho, o evento abre também uma oportunidade estratégica para empresas, instituições de ensino e marcas que queiram estar presentes nesse grande encontro.

Serão dezenas de estandes e espaços disponíveis para exposição, ativação de marcas, patrocínios e parcerias. As instituições também podem participar como palestrantes, compartilhando experiências, tendências e insights sobre profissões e áreas de atuação.