Expo Profissões 2025 abre inscrições para apoiadores

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2025, das 10h às 18h, o Parque da Uva, em Jundiaí, será palco da Expo Profissões 2025, um dos maiores eventos da região voltados para orientação profissional, empregabilidade e tecnologia.
Além de ajudar milhares de estudantes do Ensino Médio da rede pública e privada a conhecer diferentes carreiras e se conectar ao mercado de trabalho, o evento abre também uma oportunidade estratégica para empresas, instituições de ensino e marcas que queiram estar presentes nesse grande encontro.
Serão dezenas de estandes e espaços disponíveis para exposição, ativação de marcas, patrocínios e parcerias. As instituições também podem participar como palestrantes, compartilhando experiências, tendências e insights sobre profissões e áreas de atuação.
Segundo o vice-presidente da Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij) e coordenador do evento, Rodrigo Malagoli, a Expo Profissões vai muito além de uma feira. “É um espaço de conexões. Os jovens buscam inspiração e oportunidades, enquanto as empresas e instituições encontram aqui um público estratégico, aberto ao conhecimento e às novidades. É a chance de apresentar sua marca, seu trabalho e se posicionar diretamente no coração de milhares de futuros profissionais.”
As marcas interessadas em participar podem entrar em contato diretamente pelo Instagram oficial do evento (@expoprofissoes2025) ou 11 95923-0694
Serviço
Local: Parque da Uva – Jundiaí/SP
Datas: 6, 7 e 8 de novembro de 2025
Horário: das 10h às 18h
Realização: Atij – Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí