1 ano e 3 meses: bebê espancada em Jundiaí não resiste

A bebê de um ano e três meses espancada pela mãe em Jundiaí faleceu no final da tarde desta quinta-feira (25). Com apenas um ano e três meses, ela já havia tido diversos episódios de agressões e desnutrição. Fora, desta vez, espancada com brutalidade. Levada na sexta-feira (19) à UPA Vetor Oeste, onde recebeu um primeiro atendimento, sofreu quatro paradas cardíacas.

A criança foi encaminhada ao Hospital Universitário (HU) e tinha múltiplas lesões pelo corpo, clavícula fraturada, couro cabeludo queimado e queimaduras no pescoço. Porém, apanhava há um tempo. Em fevereiro deste ano, também deu entrada no HU com lesões nos braços e mordidas, além de quadro de desnutrição. Ficou internada por aproximadamente oito dias.

A situação continuou, no entanto, e piorou nos últimos dias. O Hospital Universitário divulgou nota oficial há pouco sobre o falecimento: "com profundo pesar que o Hospital Universitário informa o falecimento da bebê, de 1 ano e 3 meses. O óbito foi constatado nesta data às 17h e 50 minutos. Manifestamos nossos sentimentos".