36º Encontro de Corais acontecerá na Catedral e Sala Glória Rocha

O tradicional Encontro de Corais de Jundiaí chega este ano à sua 36ª edição, com programação gratuita realizada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e com as participações de cerca de 60 grupos inscritos, entre grupos jundiaienses, de mais de dez municípios e da capital paulista, além de um grupo mineiro.

A programação inicia-se pela Catedral Nossa Senhora do Desterro (Praça Governado Pedro de Toledo, s/n – Centro), com apresentações neste sábado (27) e domingo (28), às 20h, com entrada gratuita e por ordem de chegada.

Na semana que vem, o palco do Encontro será a Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro), com apresentações programadas para os seguintes dias: quarta-feira (1), às 20h; quinta-feira (2), às 20h; sexta-feira (3), às 16h e às 20h; sábado (4), às 10h, às 16h e às 20h; e no domingo (5), às 10h e às 20h. Na Sala Glória Rocha, a entrada também será gratuita e a distribuição dos ingressos será feita na bilheteria do Centro das Artes, a partir de uma hora antes do início de cada espetáculo.