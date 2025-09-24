Dise descobre plantação de maconha e prende três pessoas

Três pessoas foram presas em flagrante por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí, em uma plantação de maconha em uma chácara em Louveira, na manhã desta quarta-feira (24).

A perícia foi acionada, auxiliando nos trabalhos iniciais de investigação.

Pelo menos 100 pés de maconha estão sendo retirados do local e levados para a sede da Dise, para registro da ocorrência.