25 de setembro de 2025
COM DUAS ESTUFAS

Dise descobre plantação de maconha e prende três pessoas

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Dezenas de pés de maconha eram cultivados em vasos e diretamente na terra e foram apreendidos nesta chácara
Dezenas de pés de maconha eram cultivados em vasos e diretamente na terra e foram apreendidos nesta chácara

Três pessoas foram presas em flagrante por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí, em uma plantação de maconha em uma chácara em Louveira, na manhã desta quarta-feira (24).

A perícia foi acionada, auxiliando nos trabalhos iniciais de investigação.

Pelo menos 100 pés de maconha estão sendo retirados do local e levados para a sede da Dise, para registro da ocorrência.

No local também foram descobertas duas estufas, além de material pronto para comercialização.

A ocorrência está em andamento.

