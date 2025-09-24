Expo Profissões 2025 será realizada em novembro no Parque da Uva

A cidade de Jundiaí receberá, nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2025, a Expo Profissões 2025, no Parque da Uva, das 10h às 18h. O evento, que já nasce como uma das maiores iniciativas da região voltadas para a orientação profissional e empregabilidade, é uma realização da Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij), presidida por Vlamir Ienne e que tem como vice-presidente Rodrigo Malagoli, responsável pela coordenação geral da feira.
A Expo Profissões 2025 tem dois grandes propósitos. O primeiro é ajudar alunos do ensino médio da rede pública e privada a escolher uma profissão, oferecendo palestras inspiradoras, estandes de instituições de ensino superior e técnico, testes vocacionais e exposições de equipamentos usados em diferentes áreas de atuação. O segundo é aproximar talentos do mercado de trabalho por meio do Pavilhão de Carreiras, espaço que reunirá agências de emprego e empresas em busca de novos profissionais.
Outro destaque será o estande de tecnologia da Atij, que promoverá pocket encontros sobre inovação e tendências do setor, reforçando a vocação da entidade em conectar conhecimento, mercado e transformação digital. A feira ainda contará com área de descanso e uma praça de alimentação com foodtrucks, tornando o evento dinâmico e atrativo para todos os públicos.
Para o vice-presidente da Atij e coordenador do evento, Rodrigo Malagoli, a feira será um marco na cidade.
“Muitos jovens saem do Ensino Médio sem saber qual caminho profissional seguir. Nossa proposta é oferecer um ambiente prático e inspirador, onde eles possam conhecer de perto diferentes áreas, conversar com profissionais, participar de testes vocacionais e enxergar oportunidades reais de futuro. A Expo Profissões 2025 é uma ponte entre a escola e o mercado de trabalho, e isso pode transformar vidas.”
Já o presidente da associação, Vlamir Ienne, ressalta a importância da iniciativa para o desenvolvimento local.
“Eventos desse porte são fundamentais para Jundiaí. Eles fortalecem a capacitação dos nossos jovens, aproximam empresas de novos talentos e mostram que a cidade tem estrutura para receber grandes projetos. A Expo Profissões 2025 contribui para o crescimento não apenas da educação, mas também da economia e da inovação em nossa região.”
Com essa proposta, a Expo Profissões 2025 se consolida como um espaço de descoberta, oportunidades e networking, reunindo estudantes, instituições de ensino, empresas e profissionais em um mesmo ambiente.
Serviço
Local: Parque da Uva – Jundiaí/SP
Datas: 6, 7 e 8 de novembro de 2025
Horário: das 10h às 18h
Realização: Atij – Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí