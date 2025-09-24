Polícia prende falso GM trabalhando em supermercado de Jundiaí

Um falso guarda municipal, que vinha trabalhando como segurança de um supermercado no bairro Ponte de Campinas, em Jundiaí, foi preso por policiais civis por porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso, uma vez que apresentou uma funcional falsa da Guarda Municipal de Cajamar.

A Polícia Civil recebeu denúncia anônima de que um segurança do supermercado estaria fazendo uso de arma, sem autorização. Os policiais foram até o local e o abordaram, encontrando com ele uma pistola 380, que ele tem registro, mas que não poderia estar portando, incorrendo assim em porte ilegal.

Ainda durante a averiguação, ele apresentou uma funcional da GM de Cajamar. A polícia acredita que a funcional seja falsa e encaminhou para a perícia. De qualquer forma, já se sabe que estava está sendo usada ilegalmente, uma vez que ele deixou de ser guarda em abril deste ano, após ser exonerado pela GM de Cajamar por problemas administrativos.