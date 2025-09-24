Fraude: denunciado dono de rede de postos com unidade em Jundiaí

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta quarta-feira (24) mais sete pessoas acusadas de fraudes fiscais envolvendo o esquema ligado ao fiscal estadual Artur Gomes da Silva Neto, que atuava na Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São Paulo. (Sefaz-SP). Um dos alvo é dono de uma rede de postos de combustíveis que tem uma unidade recentemente inaugurada em Jundiaí.

Segundo a promotoria, o mesmo esquema liderado pelo fiscal Artur Gomes da Silva na Ultrafarma e na FastShop foi aplicado na Rede 28 de postos de gasolina, do empresário Paulo César Gaieski. A rede tem quese 40 postos pelo estado. A unidade de Jundiaí fica na avenida 14 de Dezembro.

A acusação é de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo a denúncia, o esquema de fraude foi aplicado por intermédio da empresa Smart Tax Consultoria e Auditoria Tributária Ltda, que tinha como sócios o próprio fiscal Artur Gomes da Silva Neto e a mãe dele, a professora Kimio Mizukami da Silva.