Prefeitura mobiliza secretarias para atender famílias afetadas

A Prefeitura de Jundiaí mobilizou uma força-tarefa para prestar apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas que caíram na cidade. O trabalho envolve o Fundo Social de Solidariedade (Funss), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e a Secretaria Municipal de Habitação Social (Smhab), que atuam de forma integrada para garantir acolhimento, doações e suporte emergencial às famílias.

Em menos de 24 horas, o município registrou 100 milímetros de precipitação, volume que provocou quedas de árvores, destelhamentos, pontos de alagamento e falta de energia em alguns bairros.

A presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, destacou que a mobilização foi imediata para atender as famílias em situação de vulnerabilidade. “Estamos ajudando com alimentos, leite, fraldas, colchões, roupas e roupas de cama. O Fundo Social está de portas abertas para acolher e apoiar todos que foram afetados pelas chuvas”, afirmou.