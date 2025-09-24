Prefeitura mobiliza secretarias para atender famílias afetadas

A Prefeitura de Jundiaí mobilizou uma força-tarefa para prestar apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas que caíram na cidade. O trabalho envolve o Fundo Social de Solidariedade (Funss), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e a Secretaria Municipal de Habitação Social (Smhab), que atuam de forma integrada para garantir acolhimento, doações e suporte emergencial às famílias.
Em menos de 24 horas, o município registrou 100 milímetros de precipitação, volume que provocou quedas de árvores, destelhamentos, pontos de alagamento e falta de energia em alguns bairros.
A presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, destacou que a mobilização foi imediata para atender as famílias em situação de vulnerabilidade. “Estamos ajudando com alimentos, leite, fraldas, colchões, roupas e roupas de cama. O Fundo Social está de portas abertas para acolher e apoiar todos que foram afetados pelas chuvas”, afirmou.
A secretária da Smads, Luciane Mosca, descentralizou equipes em diferentes regiões da cidade desde o início das ocorrências. “Nossas equipes estão atuando com kits de limpeza, atendimentos sociais, benefícios eventuais e também na organização dessas famílias em espaços familiares para que possam estar abrigadas enquanto há risco nos imóveis ou nas áreas em que vivem”, explicou.
Entre os bairros atendidos pela Smads estão Ivoturucaia, Sorocabana, Meias Aço, Novo Horizonte e a área central, com um total de 18 famílias já assistidas. O monitoramento seguirá ao longo dos próximos dias.
Já a Secretaria Municipal de Habitação Social (Smhab), sob a gestão do secretário Jeferson Coimbra, esteve presente em regiões mais atingidas, como Fepasa e Novo Horizonte. “Visitamos casas que foram destelhadas para oferecer suporte imediato às famílias. Esse trabalho será mantido ao longo da semana para garantir que ninguém fique desamparado”, reforçou o secretário.
Atendimento emergencial reforçado
A Prefeitura de Jundiaí, desde a tarde de domingo (21), atua de forma integrada para minimizar os danos provocados pelas fortes chuvas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) realizou a remoção de árvores e galhos em vias afetadas, desobstrução de ruas e avenidas, e o restabelecimento de energia elétrica em parceria com a concessionária CPFL Piratininga. A Defesa Civil, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros atuaram na orientação e segurança dos moradores, garantindo monitoramento constante enquanto as condições das áreas impactadas são normalizadas.
O trabalho de acolhimento e monitoramento continuará nos próximos dias, com atenção especial às áreas mais vulneráveis da cidade. A Defesa Civil de Jundiaí reforça que, diante de qualquer ocorrência ou risco, a população deve entrar em contato imediatamente pelo telefone 199.