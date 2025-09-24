Emprega+ promoverá quatro processos seletivos em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do programa Desenvolve Mais, promove, nos dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro, o Emprega+, no Espaço Jundiaí Empreendedora. A iniciativa reúne processos seletivos de grandes empresas da região e oferece mais de 300 vagas em diferentes áreas, com variadas faixas salariais e benefícios.
De acordo com Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços, a ação reforça o papel do espaço como elo entre empresas e candidatos. “O Espaço Jundiaí Empreendedora é um suporte fundamental para as empresas que precisam de novos funcionários. Criamos um ambiente em que os empregadores encontrem profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, os candidatos tenham a chance de acessar grandes oportunidades de trabalho”, destacou.
Além desses processos seletivos presenciais, o portal do Espaço Jundiaí Empreendedora disponibiliza atualmente mais de 1,6 mil oportunidades. Confira neste link.
Confira a programação
Dia 29/09 – das 09h às 14h
Processo Seletivo – DHL – Auxiliar Logístico
Remuneração até R$ 2.058,36
Pré-requisitos: mínimo 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade para turnos.
Benefícios: refeição no local, fretado, PPR, Wellhub, seguro de vida, cartão Bulla, clube de descontos, plano médico e odontológico.
Dia 30/09 – das 09h às 15h
Processo seletivo – Mercado Monte Serrat (nova loja no Caxambu)
Mais de 250 vagas para diversas funções: açougueiro, padeiro, confeiteiro, balconista, repositor, estoquista, conferente, auditor de prevenção de perdas, operador(a) de caixa, auxiliar de cozinha, jovem aprendiz e estagiário de ensino médio.
Benefícios: convênio médico, vale-transporte, seguro de vida, descontos em cursos na Faculdade Anhanguera, assiduidade (R$ 100 em vale-compras), vale-refeição (R$ 22/dia), vale-alimentação (R$ 140) e fretado.
Dia 30/09 – das 10h às 14h
Processo seletivo Klabin – Vagas PCD
Entre 5 e 10 vagas exclusivas para candidatos PCD na função de Auxiliar de Produção.
Importante: levar currículo atualizado e laudo médico.
Dia 01/10 – das 9h às 13h
Processo seletivo Elicon
Dia 02/10 – das 9h às 12h
Processo seletivo – Grupo Base
Ajudante de pátio, motorista operador de betoneira, operador de máquina e assistente de logística.