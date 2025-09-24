Emprega+ promoverá quatro processos seletivos em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do programa Desenvolve Mais, promove, nos dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro, o Emprega+, no Espaço Jundiaí Empreendedora. A iniciativa reúne processos seletivos de grandes empresas da região e oferece mais de 300 vagas em diferentes áreas, com variadas faixas salariais e benefícios.

De acordo com Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços, a ação reforça o papel do espaço como elo entre empresas e candidatos. “O Espaço Jundiaí Empreendedora é um suporte fundamental para as empresas que precisam de novos funcionários. Criamos um ambiente em que os empregadores encontrem profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, os candidatos tenham a chance de acessar grandes oportunidades de trabalho”, destacou.

Além desses processos seletivos presenciais, o portal do Espaço Jundiaí Empreendedora disponibiliza atualmente mais de 1,6 mil oportunidades. Confira neste link.

Confira a programação