Homem é preso pela DDM com pornografia infantil explícita

Um homem de 25 anos foi preso por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, em sua casa, em Itupeva, nesta terça-feira (23), por crime relacionado a pedofilia, previsto no artigo 241-B da lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dispõe sobre 'adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente'. Isso porque, em dois celulares apreendidos por meio de mandado de busca e apreensão - que na verdade tinha como objetivo investigação sobre divulgação de vídeos íntimos de sua ex-namorada na internet, sem a autorização dela -, os investigadores encontraram vasto material pornográfico explícito infantil, com fotos e vídeos.
Conduzido à sede da DDM, em Jundiaí, ele foi ouvido na presença de seu advogado e confessou que participava de grupos na internet destinados à consumação de pornografia infantil. Além do flagrante, a delegada Amanda Polastreli de Souza também representou pela prisão preventiva do suspeito, que deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. Em caso de conversão, ele será levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.
ENTENDA
Os investigadores realizaram operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, para recolher aparelhos eletrônicos que pudessem conter conteúdo íntimo supostamente divulgado sem autorização da ex-namorada dele, na internet. Os crimes em investigação são o 218-C (divulgação de cena de estupro, de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, sem consentimento da vítima), e ameaça.
A equipe foi recebida pela mãe do suspeito e por ele próprio, acompanhou a vistoria em sua casa, alegando que já esperava por uma ação policial em seu desfavor - o nome do bairro será preservado em preocupação com a possível identificação de sua ex-namorada.
Dois celulares foram encontrados e desbloqueados no ato do cumprimento do mandado e, para surpresa dos policiais, além de fotos e vídeos íntimos da namorada (objetivo da investigação), os agentes localizaram conteúdo explícito de pornografia infantil. Questionado, ele revelou que participava de um grupo na plataforma Telegram, no qual havia compartilhamento de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes.
Por conta do material de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à DDM, em Jundiaí.
Diante da delegada e acompanhado de seu advogado, ele confessou ter compartilhado, inclusive recentemente através de perfil 'fake', conteúdo íntimo de sua ex-namorada na internet, sem o consentimento dela. Disse, ainda, que também participava de grupos de conversas virtuais, nos quais havia o compartilhamento de material pornográfico, incluindo pornografia infantil. Não o suficiente, contou que os vídeos sexuais infantis encontrados em seu aparelho ainda não haviam sido apagados, apenas porque ele esqueceu de apagá-los.
Diante de seu depoimento confesso e das provas encontradas em análise preliminar nos dois celulares, a delegada decretou sua prisão em flagrante e representou pela preventiva, o que deve ser analisado nesta quarta-feira, durante audiência de custódia.