Homem é preso pela DDM com pornografia infantil explícita

Um homem de 25 anos foi preso por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, em sua casa, em Itupeva, nesta terça-feira (23), por crime relacionado a pedofilia, previsto no artigo 241-B da lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dispõe sobre 'adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente'. Isso porque, em dois celulares apreendidos por meio de mandado de busca e apreensão - que na verdade tinha como objetivo investigação sobre divulgação de vídeos íntimos de sua ex-namorada na internet, sem a autorização dela -, os investigadores encontraram vasto material pornográfico explícito infantil, com fotos e vídeos.

Conduzido à sede da DDM, em Jundiaí, ele foi ouvido na presença de seu advogado e confessou que participava de grupos na internet destinados à consumação de pornografia infantil. Além do flagrante, a delegada Amanda Polastreli de Souza também representou pela prisão preventiva do suspeito, que deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. Em caso de conversão, ele será levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.

ENTENDA