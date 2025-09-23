Em reunião com CPFL, prefeitura cobra prioridade nos trabalhos

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, se reuniu nesta terça-feira (23) com representantes da concessionária CPFL Piratininga para buscar soluções imediatas no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após as fortes chuvas que atingiram a cidade entre domingo (21) e segunda-feira (22). Também participaram do encontro o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, representantes da DAE e técnicos da CPFL.
“Nossa prioridade é garantir que o fornecimento de energia seja restabelecido com a maior agilidade possível, especialmente onde há maior número de famílias afetadas. A Prefeitura acompanha de perto o trabalho e mantém diálogo constante com a concessionária para que esses locais voltem à rotina nas próximas horas”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Bairros sem energia
No momento, seguem sem energia os bairros: Vila Progresso, Boa Vista, Bonfiglioli, Corrupira, Caxambu e Vila São Paulo. Segundo o secretário Marcos Galdino, a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica ocasionou danos em postes e transformadores, impactando também o sistema de bombeamento de água em algumas regiões.
Bairros sem água
Atualmente, parte dos bairros Malota, Mato Dentro e Brisas da Mata estão com o abastecimento comprometido em função da falta de energia elétrica. “O bombeamento de água foi afetado e, por isso alguns locais permanecem sem fornecimento. Assim que a energia for restabelecida, a normalização do serviço será gradativa”, explicou Galdino.
Reforço das equipes
Durante a reunião, o gerente de Serviços Comerciais da CPFL, Marcelo Gongra, informou que além das equipes locais, a concessionária recebeu o reforço de mais 14 equipes vindas da Baixada Santista para acelerar os trabalhos.
“Hoje temos aproximadamente 40 equipes atuando na região, algumas em situações mais críticas, como postes e árvores caídos sobre a rede. As prioridades são hospitais, unidades de saúde, sistemas de bombeamento de água e, na sequência, os demais bairros. As equipes estão mobilizadas e a expectativa é restabelecer o fornecimento em breve”, afirmou.