Em reunião com CPFL, prefeitura cobra prioridade nos trabalhos

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, se reuniu nesta terça-feira (23) com representantes da concessionária CPFL Piratininga para buscar soluções imediatas no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após as fortes chuvas que atingiram a cidade entre domingo (21) e segunda-feira (22). Também participaram do encontro o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, representantes da DAE e técnicos da CPFL.

“Nossa prioridade é garantir que o fornecimento de energia seja restabelecido com a maior agilidade possível, especialmente onde há maior número de famílias afetadas. A Prefeitura acompanha de perto o trabalho e mantém diálogo constante com a concessionária para que esses locais voltem à rotina nas próximas horas”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Bairros sem energia