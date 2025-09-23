Praça Joaquim Soares Lemos ganha mini praça pet

A revitalização da Praça Joaquim Soares Lemos, na Vila Hortolândia, vai proporcionar mais opções de lazer aos moradores, segurança e comodidade. Entre as novidades, o local vai contar com uma mini praça pet e abertura de novas vagas de estacionamento na via adjacente.

“O objetivo da Prefeitura é revitalizar esse importante espaço para que os moradores da Vila Hortolândia tenham um local mais moderno, seguro e agradável”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino.

A revitalização, realizada pelo Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), contempla a reformulação completa do paisagismo, com o plantio de novas árvores adaptadas ao novo desenho do espaço. O piso da praça está sendo refeito e já foi iniciada a construção de uma rua central exclusiva para os pedestres.