Bandido fica bravo ao perder benefício por descumprir regras

Um criminoso condenado, que vinha sendo beneficiado pela 'saída temporária' - popularmente chamada de 'saidinha' -, foi preso por policiais militares do 11° Batalhão, ao perder o benefício, por descumprimento das regras impostas a quem usufrui da 'saidinha'. A prisão foi feita na casa dele, no bairro São Vicente, em Itupeva.

Os PMs tomaram conhecimento através de documento, que um bandido condenado estava com o benefício da saída temporária suspenso, com base no artigo 125 LEP.

De posse do mandado, os agentes foram até a casa dele, onde o comunicaram da suspensão. O bandido ficou bravo e demonstrou agitação, sendo então algemado.