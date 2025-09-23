26 de setembro de 2025
ARTIGO 125 LEP

Bandido fica bravo ao perder benefício por descumprir regras

Por Fábio Estevam | Polícia
O bandido ficou bravo e foi algemado por conta do risco de fuga
O bandido ficou bravo e foi algemado por conta do risco de fuga

Um criminoso condenado, que vinha sendo beneficiado pela 'saída temporária' - popularmente chamada de 'saidinha' -, foi preso por policiais militares do 11° Batalhão, ao perder o benefício, por descumprimento das regras impostas a quem usufrui da 'saidinha'. A prisão foi feita na casa dele, no bairro São Vicente, em Itupeva.

Os PMs tomaram conhecimento através de documento, que um bandido condenado estava com o benefício da saída temporária suspenso, com base no artigo 125 LEP.

De posse do mandado, os agentes foram até a casa dele, onde o comunicaram da suspensão. O bandido ficou bravo e demonstrou agitação, sendo então algemado.

Ele foi conduzido diretamente para o Centro de Detenção Provisória CDP de Jundiaí, onde ficou à disposição da Justiça.

O QUE DIZ O 125 LEP

Perde o direito quem:
Prática de crime doloso: Se o condenado cometer um crime intencionalmente.

Falta grave: Ser punido por uma falta grave, conforme estabelecido no regime de execução.

Descumprimento das condições: Desatender ou não cumprir as condições estabelecidas na autorização para a saída temporária.

Baixo aproveitamento no curso: Revelar que não teve um bom aproveitamento em cursos ou programas de reintegração.

