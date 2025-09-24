Conselho Tutelar volta a falhar em caso grave de agressão a bebê

O caso envolvendo um bebê de um ano e três meses agredido pela própria mãe e internado em estado grave no Hospital Universitário, inclusive com risco de vir a óbito por conta das lesões, tem chocado a população e os órgãos competentes pela gravidade das lesões. Porém, o mais grave é a omissão do Conselho Tutelar 3, responsável pela região onde mora a criança e a mãe, já que vinha acompanhando o caso. Segundo informações obtidas pela reportagem, a criança era acompanhada desde fevereiro por uma médica da UPA Vetor Oeste por frequentemente dar entrada nos serviços de saúde com diferentes lesões.

O Conselho Tutelar 3, responsável por zelar pelos direitos de crianças e adolescentes na região, teria negligenciado ao deixar de monitorar a família com a justificativa de que eles mudaram de endereço. Procurados pelo JJ e questionados mais de uma vez sobre a situação e se não há uma busca ativa em situações como esta, o órgão não retornou até o fechamento desta edição. A mãe da criança segue presa.

A situação, infelizmente, não é isolada. O histórico desta unidade é marcado por sucessivos episódios de omissão. Em outubro do ano passado, o órgão se recusou a comparecer à delegacia para um chamado relacionado a uma denúncia grave de violência física e psicológica de duas adolescentes de 14 anos contra a própria mãe. Elas estavam sendo acolhidas pela avó. Na ocasião, o delegado plantonista de Jundiaí, Rodrigo Carvalhaes, oficiou o Ministério Público (MP) para cobrar explicações do Conselho Tutelar.