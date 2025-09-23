26 de setembro de 2025
NÃO RESISTIU

Morre após mais de dois meses no HSV homem atropelado em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele foi socorrido em estado grave e não resistiu
Ele foi socorrido em estado grave e não resistiu

Um homem de 41 anos, que havia sido atropelado por um motociclista na rodovia Vereador Geraldo Dias, na região da Vila Hortolândia, em Jundiaí, no dia 15 de Julho, morreu no Hospital São Vicente, na noite desta segunda-feira (22).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no dia do acidente ele estava saindo de um ônibus, quando foi atropelado pela moto. Equipes de resgate foram acionadas e ele foi socorrido ao hospital, onde teve a perna amputada e seguiu internado em estado grave.

Após isso foram mais de dois meses lutando pela vida, mas ele não resistiu e acabou falecendo nesta segunda-feira.

