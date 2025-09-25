25ª Festa Cigana será dia 04 de outubro; ingressos estão à venda

A 25° edição da Festa Cigana da Seara de Luz Tupinambá, que anualmente reúne muitos visitantes e adeptos da cultura cigana, será realizada no dia 4 de outubro, em Jarinu.

O evento começa às 10h e se estende até as 18h. Os visitantes vão encontrar comidas típicas, barracas de comida variadas, grupos de dança, música, leitura de tarô, atendimento cigano e a tradicional procissão a Santa Sara Kali, padroeira dos povos ciganos.

A procissão a Santa Sara Kali é feita por um pequeno trajeto dentro do sítio onde a festa é realizada e todos os presentes acompanham a cerimonia cantando e ouvindo os músicos em violões e instrumentos de percussão. No Brasil, Santa Sara Kali tem muitos devotos por causa de sua história de fé e superação.