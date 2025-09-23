Temporal causa queda de mais de 80 árvores e falta de energia

As fortes chuvas e os ventos desta segunda-feira (23) que atingiram a Região deixou um rastro de sujeira e de prejuízos em alguns pontos. Em Jundiaí, segundo balanço divulgado, nas últimas 48 horas foram registrados 140 mm de chuva, ventos que ultrapassaram os 70 km/h e queda de mais de 80 árvores em diferentes bairros.

Os efeitos mais graves foram registrados na Vila Progresso. A queda de árvores na rua Florianópolis danificou postes e um transformador, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Situações semelhantes ocorreram também na Vila São Paulo, na avenida dos Expedicionários, e na Vila Rami, onde galhos atingiram a rede elétrica, afetando o serviço.

A CPFL Piratininga informou que a maior parte dos clientes de Jundiaí e Região já teve o fornecimento restabelecido e que as equipes seguem em campo até a conclusão total dos atendimentos pontuais. A companhia reforçou a orientação para que ninguém se aproxime de fios ou objetos em contato com a rede elétrica. Nessas situações, a população deve acionar a distribuidora ou a Defesa Civil.