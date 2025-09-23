Temporal causa queda de mais de 80 árvores e falta de energia

As fortes chuvas e os ventos desta segunda-feira (23) que atingiram a Região deixou um rastro de sujeira e de prejuízos em alguns pontos. Em Jundiaí, segundo balanço divulgado, nas últimas 48 horas foram registrados 140 mm de chuva, ventos que ultrapassaram os 70 km/h e queda de mais de 80 árvores em diferentes bairros.
Os efeitos mais graves foram registrados na Vila Progresso. A queda de árvores na rua Florianópolis danificou postes e um transformador, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Situações semelhantes ocorreram também na Vila São Paulo, na avenida dos Expedicionários, e na Vila Rami, onde galhos atingiram a rede elétrica, afetando o serviço.
A CPFL Piratininga informou que a maior parte dos clientes de Jundiaí e Região já teve o fornecimento restabelecido e que as equipes seguem em campo até a conclusão total dos atendimentos pontuais. A companhia reforçou a orientação para que ninguém se aproxime de fios ou objetos em contato com a rede elétrica. Nessas situações, a população deve acionar a distribuidora ou a Defesa Civil.
No Jardim Fepasa, quatro residências sofreram destelhamento. Segundo a Prefeitura, as famílias afetadas receberam assistência da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e do Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), com a entrega de cestas básicas, cobertores, leite, roupas e itens de higiene pessoal.
Uma força-tarefa, que reúne todas as secretarias municipais, segue nas ruas atuando nos principais pontos afetados. “Nossa cidade foi atingida por uma forte e atípica tempestade. Felizmente não tivemos vítimas, mas precisamos ficar em estado de alerta. Desde o primeiro momento a prefeitura entrou em ação e trabalha incansavelmente. Os transtornos são muitos, mas peço a compreensão de cada um de vocês”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli em vídeo divulgado em suas redes sociais.
Segundo a Defesa Civil Estadual, a frente fria que atingiu o Estado de São Paulo começa a se afastar, dando lugar a uma massa de ar frio. Entre os dias 23 e 25 de setembro, o clima deve ser de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente em regiões próximas a Minas Gerais e no leste paulista. As temperaturas devem cair, especialmente nas madrugadas e manhãs.