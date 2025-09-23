Prefeitura acompanha impacto das fortes chuvas na cidade

A Prefeitura de Várzea Paulista acompanha o impacto das fortes chuvas causadas na última segunda-feira (22). A Unidade Gestora de Educação informou que as fortes chuvas causaram queda de energia em alguns bairros da cidade, comprometendo o abastecimento de água. Em razão da falta de água, as aulas da rede municipal de ensino das Cemeb Aguida Aparecida Savietto Jorge e Cemeb Florestan Fernandes estão suspensas nesta terça-feira (23), no período da tarde. A retomada das atividades está prevista para quarta-feira (24).
De acordo com a Sabesp, a energia foi restabelecida ao longo da noite passada e o sistema de distribuição continua em fase de recuperação gradual ao longo desta terça-feira (23).
A administração municipal reforça que segue acompanhando a situação e agradece a compreensão das famílias dos estudantes.
Queda de árvore
As fortes chuvas acompanhadas de ventos também provocaram quedas de árvores em diversos bairros da cidade. As equipes municipais realizaram os serviços de liberação das vias durante a manhã desta terça-feira (23) e agora concentram esforços na retirada do material.
Entre os locais afetados estão:
- Rua Juriti, ao lado da UBS Jardim Alessandra;
- Rua Maria Inês, esquina com a Rua Rabelo Portela;
- Rua 24 de Outubro e Rua XV de Novembro, no Buriti;
- Avenida dos Manacás;
- Rua José Rabelo Portela, no Posto Coqueirinho;
- Escola João Aprillanti;
- Rotatória da Rua Maria Inês com a Rua Maria Célia;
- Marginal do Rio Jundiaí;
- Estrada do Grilo;
- Emei Armindo Francisco de Oliveira.