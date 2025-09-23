Prefeitura acompanha impacto das fortes chuvas na cidade

A Prefeitura de Várzea Paulista acompanha o impacto das fortes chuvas causadas na última segunda-feira (22). A Unidade Gestora de Educação informou que as fortes chuvas causaram queda de energia em alguns bairros da cidade, comprometendo o abastecimento de água. Em razão da falta de água, as aulas da rede municipal de ensino das Cemeb Aguida Aparecida Savietto Jorge e Cemeb Florestan Fernandes estão suspensas nesta terça-feira (23), no período da tarde. A retomada das atividades está prevista para quarta-feira (24).

De acordo com a Sabesp, a energia foi restabelecida ao longo da noite passada e o sistema de distribuição continua em fase de recuperação gradual ao longo desta terça-feira (23).

A administração municipal reforça que segue acompanhando a situação e agradece a compreensão das famílias dos estudantes.

Queda de árvore