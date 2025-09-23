26 de setembro de 2025
Jundiaí abre inscrição para o Torneio Tubarão de Natação 2025

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Torneio Tubarão de Natação será realizado no dia 11 de outubro
Estão abertas as inscrições para o Torneio Tubarão de Natação 2025. O evento, realizado pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), acontece no dia 11 de outubro, no Complexo Aquático do CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão.

O torneio tem como objetivo reunir nadadores de clubes e academias de Jundiaí e região, promovendo o intercâmbio esportivo e a valorização da modalidade.

Cada atleta poderá competir em todas as provas de sua categoria. Não há limite de participantes por prova, porém o número total de inscrições está limitado a 400 atletas. As competições serão realizadas em piscina de 25 metros.

Torneio Tubarão de Natação – Jundiaí

Categorias:

  • Pré-mirim – 2019/2018/2017;
  • Mirim 1 – 2016;
  • Mirim 2 – 2015;
  • Petiz 1 – 2014;
  • Petiz 2 – 2013;
  • Infantil 1 – 2012;
  • Infantil 2 – 2011;
  • Teens – 2010/2009/2008.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro, às 20h, por este link. A premiação será destinada aos três melhores tempos de cada prova.

