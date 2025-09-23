Jundiaí abre inscrição para o Torneio Tubarão de Natação 2025

Estão abertas as inscrições para o Torneio Tubarão de Natação 2025. O evento, realizado pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), acontece no dia 11 de outubro, no Complexo Aquático do CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão.

O torneio tem como objetivo reunir nadadores de clubes e academias de Jundiaí e região, promovendo o intercâmbio esportivo e a valorização da modalidade.

Cada atleta poderá competir em todas as provas de sua categoria. Não há limite de participantes por prova, porém o número total de inscrições está limitado a 400 atletas. As competições serão realizadas em piscina de 25 metros.

Torneio Tubarão de Natação – Jundiaí