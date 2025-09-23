Paulista acerta a contratação de zagueiro jundiaiense

O Paulista acertou a contratação do zagueiro Mateus Henrique, de 26 anos, para a disputa da Série A3 em 2026. Nascido em Jundiaí, o atleta passou pelas categorias de base do clube há 10 anos e disputou. Em 2025, disputou a Série D do Brasileirão e o Campeonato Pernambucano.
Mateus estava no Sergipe, onde atuou em 19 jogos e marcou um gol. Foram 16 jogos pela Série D e três pela Copa do Sergipe, onde balançou as redes. Também em 2025, o defensor disputou a primeira divisão do Pernambucano pelo Maguary e atuou em 10 partidas.
Em sua carreira profissional, o zagueiro também acumula passagens por Amparo, Atlético Tubarão, Grêmio São-Carlense, Barretos, Atibaia, Aymorés-MG, Vitória das Tabocas, Costa Rica-MS e CEOV Operário-MT.
Com 1,93 de altura, Mateus chega para substituir Fernando Dias, zagueiro que deixou o Galo após passagem pela Série A4 e Copa Paulista deste ano. “A minha característica é o passe e a bola área, além de muita garra, força e comprometimento. Juntos vamos conquistar nossos objetivos”, disse o recém-contratado.
REFORÇOS
Mateus foi o segundo reforço que o Paulista já anunciou para a próxima temporada. Além dele, o clube contratou o meia-atacante Jeferson, de 29 anos, camisa 10 e um dos destaques na conquista do título da 4ª Divisão Paulista em 2019 e que estava no Nova Cidade, da 3ª Divisão do Campeonato Carioca.
Além das “caras novas”, o Galo também anunciou a renovação de cinco atletas: o atacante Léo Souza, o volante Miguel Elias, o goleiro Lee e os zagueiros Gabriel Reis e Zé Mendes.
LEIA MAIS SOBRE O PAULISTA: