Casa de Nazaré promove rodízio de pizza em prol da instituição

Estão à venda os convites para o Rodízio de Pizza em Prol da Casa de Nazaré, associação civil que presta amparo, assistência e proteção a crianças e adolescentes por meio do acolhimento institucional. O rodízio é uma parceria entre a Casa de Nazaré e a Pizzaria Vesúvio e funciona da seguinte forma: quem quiser participar e ajudar, compra um voucher de rodízio no valor de R$ 69,90. Este voucher será válido durante todo o mês de outubro, então a pessoa escolhe em qual dia irá ao rodízio no próximo mês.

Contribuindo com a iniciativa, quem comprar o rodízio ajuda a garantir alimentação, educação, carinho e um futuro com mais oportunidades para todos eles. Para saber mais, acesse o vídeo de divulgação da iniciativa: https://www.youtube.com/shorts/G4PoeL7ifDw

No site: https://acaosolidaria.cnazare.org.br/, é possível selecionar a quantidade de convites desejada. Depois disso, é só pagar com Pix, preencher o formulário do site com dados pessoais e anexas o comprovante do Pix. Após a confirmação, o nome do cliente estará na lista e a instituição vai entrar em contato via WhatsApp.