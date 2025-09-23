Ex-marido se arma com tijolo para 'tirar satisfação' e vai preso

Guardas municipais prenderam um homem por lesão corporal, ameaça e violência doméstica contra a ex-esposa, em Jundiaí, nesta segunda-feira (22). De acordo com a vítima, as agressões ocorreram porque ele não aceita a separação após mais de 10 anos de casamento. Ele, por sua vez, negou as agressões, informando que apenas foi "tirar satisfação" por ela já estar se relacionando com outro homem, mas que não a agrediu.

Como casal, eles estiveram juntos por 14 anos e tiveram filhos. Após a separação, há três semanas, a vítima permaneceu na casa com as crianças, mas, segundo ela, foi importunada por ele nesta segunda-feira, quando ele chegou armado com tijolos e um pedaço de madeira para agredi-la.

A GM foi acionada e, quando chegou, encontrou a mulher com um pequeno ferimento em um dos dedos da mão.