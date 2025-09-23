26 de setembro de 2025
ELE NEGOU

Ex-marido se arma com tijolo para 'tirar satisfação' e vai preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os GMs prenderam o ex-marido por violência doméstica
Os GMs prenderam o ex-marido por violência doméstica

Guardas municipais prenderam um homem por lesão corporal, ameaça e violência doméstica contra a ex-esposa, em Jundiaí, nesta segunda-feira (22). De acordo com a vítima, as agressões ocorreram porque ele não aceita a separação após mais de 10 anos de casamento. Ele, por sua vez, negou as agressões, informando que apenas foi "tirar satisfação" por ela já estar se relacionando com outro homem, mas que não a agrediu.

Como casal, eles estiveram juntos por 14 anos e tiveram filhos. Após a separação, há três semanas, a vítima permaneceu na casa com as crianças, mas, segundo ela, foi importunada por ele nesta segunda-feira, quando ele chegou armado com tijolos e um pedaço de madeira para agredi-la.

A GM foi acionada e, quando chegou, encontrou a mulher com um pequeno ferimento em um dos dedos da mão.

O suspeito foi abordado e alegou que foi até o local para "tirar satisfação", uma vez que ela já estaria se relacionando com outro homem. Disse, ainda, que durante os questionamentos foi agredido com arranhões no braço.

Ambos foram levados para a delegacia, onde vc ex-marido foi preso em flagrante.

