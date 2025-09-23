28 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
REUSO DE PNEUS

Atendidos pela Abrapec participam de atividade “Horta Criativa”

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Além do contato com a terra e com o cultivo de alimentos saudáveis, a atividade promove consciência socioambiental
Além do contato com a terra e com o cultivo de alimentos saudáveis, a atividade promove consciência socioambiental

Na unidade da Abrapec em Jundiaí, pessoas em tratamento do câncer participaram de uma atividade especial de Horta Criativa, que alia aprendizado, sustentabilidade e bem-estar. A proposta consiste no cultivo de verduras em pneus reutilizados, incentivando práticas de reciclagem e mostrando que materiais descartados podem ganhar novos usos.

Além do contato com a terra e com o cultivo de alimentos saudáveis, a atividade promove consciência socioambiental, incentivando mudanças de postura em relação ao cuidado com a natureza e reforçando valores como responsabilidade, paciência e respeito ao ciclo da vida.

A ação é coordenada pela orientadora social Liliane Peres, que destacou: “Cultivar uma horta nos faz refletir sobre o ciclo de vida, cuidado, paciência e responsabilidade com o ambiente”.

Com iniciativas como essa, a Abrapec une acolhimento social e consciência ambiental, mostrando que pequenas atitudes podem transformar vidas e também contribuir para um mundo mais sustentável.

Abrapec – Unidade Jundiaí
rua Zacarias de Góes, 187 – Centro – Jundiaí/SP
(11) 3379-3352
socialjundiai@abrapec.org

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários