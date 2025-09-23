Atendidos pela Abrapec participam de atividade “Horta Criativa”

Na unidade da Abrapec em Jundiaí, pessoas em tratamento do câncer participaram de uma atividade especial de Horta Criativa, que alia aprendizado, sustentabilidade e bem-estar. A proposta consiste no cultivo de verduras em pneus reutilizados, incentivando práticas de reciclagem e mostrando que materiais descartados podem ganhar novos usos.
Além do contato com a terra e com o cultivo de alimentos saudáveis, a atividade promove consciência socioambiental, incentivando mudanças de postura em relação ao cuidado com a natureza e reforçando valores como responsabilidade, paciência e respeito ao ciclo da vida.
A ação é coordenada pela orientadora social Liliane Peres, que destacou: “Cultivar uma horta nos faz refletir sobre o ciclo de vida, cuidado, paciência e responsabilidade com o ambiente”.
Com iniciativas como essa, a Abrapec une acolhimento social e consciência ambiental, mostrando que pequenas atitudes podem transformar vidas e também contribuir para um mundo mais sustentável.
Abrapec – Unidade Jundiaí
rua Zacarias de Góes, 187 – Centro – Jundiaí/SP
(11) 3379-3352
socialjundiai@abrapec.org