SUSPEITO

Mulher denúncia o ex por ameaça e agressões com tapas e chutes

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
,
O marido foi preso em flagrante pelos policiais militares
O marido foi preso em flagrante pelos policiais militares

Um homem foi preso por violência doméstica, nesta segunda-feira (22), depois que a esposa chamou a Polícia Militar para denunciá-lo por agressão e ameaça - ele é ex-companheiro dela.

A vítima telefonou 190 e contou que estava em casa, quando o ex pulou o muro e passou a ofender a filha dela, adolescente. Questionado pela vítima, ele a agrediu com tapas e chutes, além de ameaça-la com uma faca.

A Corporação enviou uma equipe ao local e os policiais abordaram o suspeito. Ele afirmou que enquanto morava na casa, ajudava a pagar o aluguel, e que portanto não sairia. Ele também mostrou aos policiais onde estava a faca usada para ameaçá-la.

O ex recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi preso por lesão corporal, violência doméstica e ameaça.

