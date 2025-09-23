Mulher denúncia o ex por ameaça e agressões com tapas e chutes

Um homem foi preso por violência doméstica, nesta segunda-feira (22), depois que a esposa chamou a Polícia Militar para denunciá-lo por agressão e ameaça - ele é ex-companheiro dela.
A vítima telefonou 190 e contou que estava em casa, quando o ex pulou o muro e passou a ofender a filha dela, adolescente. Questionado pela vítima, ele a agrediu com tapas e chutes, além de ameaça-la com uma faca.
A Corporação enviou uma equipe ao local e os policiais abordaram o suspeito. Ele afirmou que enquanto morava na casa, ajudava a pagar o aluguel, e que portanto não sairia. Ele também mostrou aos policiais onde estava a faca usada para ameaçá-la.
O ex recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi preso por lesão corporal, violência doméstica e ameaça.