Procon Jundiaí promove Mutirão Limpa Nome de 24 a 30 de setembro

O Procon Jundiaí realiza entre os dias 24 e 30 de setembro (dias úteis), o Mutirão Limpa Nome. O objetivo da ação é ajudar consumidores a renegociarem suas dívidas e recuperar a saúde financeira.
A iniciativa busca aproximar consumidores e credores, oferecendo condições facilitadas para acordos, que podem incluir descontos especiais, parcelamentos acessíveis e a baixa imediata nos cadastros de inadimplentes.
“O mutirão representa uma oportunidade ímpar de promover a educação financeira e a redução da inadimplência pacificando as relações de consumo. É uma iniciativa que colabora com a recuperação da saúde financeira dos consumidores de Jundiaí”, destacou o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale.
Atendimento individualizado
Durante o mutirão, os consumidores serão atendidos de forma personalizada, com orientação e intermediação do Procon Jundiaí.
Empresas e órgãos participantes
Entre as empresas confirmadas estão: Carrefour, Atacadão, DAE, CPFL, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco PAN, Banco Santander, Lojas CEM, Lojas Riachuelo, entre outras. Também participam da ação entidades parceiras como: ACE (Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí), CDL (Clube dos Dirigentes Lojistas), SPC e Serasa.
Serviço
Mutirão Limpa Nome – Procon Jundiaí;
Data: 24 a 30 de setembro (dias úteis);
Horário: 8h às 15h;
Local: Rua Barão de Jundiaí, 153, Centro, Jundiaí.