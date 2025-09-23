28 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NEGOCIAÇÃO

Procon Jundiaí promove Mutirão Limpa Nome de 24 a 30 de setembro

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Jornal de Jundiaí
Durante o mutirão, os consumidores serão atendidos de forma personalizada, com orientação e intermediação do Procon Jundiaí
Durante o mutirão, os consumidores serão atendidos de forma personalizada, com orientação e intermediação do Procon Jundiaí

O Procon Jundiaí realiza entre os dias 24 e 30 de setembro (dias úteis), o Mutirão Limpa Nome. O objetivo da ação é ajudar consumidores a renegociarem suas dívidas e recuperar a saúde financeira.

A iniciativa busca aproximar consumidores e credores, oferecendo condições facilitadas para acordos, que podem incluir descontos especiais, parcelamentos acessíveis e a baixa imediata nos cadastros de inadimplentes.

“O mutirão representa uma oportunidade ímpar de promover a educação financeira e a redução da inadimplência pacificando as relações de consumo. É uma iniciativa que colabora com a recuperação da saúde financeira dos consumidores de Jundiaí”, destacou o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale.

Atendimento individualizado

Durante o mutirão, os consumidores serão atendidos de forma personalizada, com orientação e intermediação do Procon Jundiaí.

Empresas e órgãos participantes

Entre as empresas confirmadas estão: Carrefour, Atacadão, DAE, CPFL, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco PAN, Banco Santander, Lojas CEM, Lojas Riachuelo, entre outras. Também participam da ação entidades parceiras como: ACE (Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí), CDL (Clube dos Dirigentes Lojistas), SPC e Serasa.

Serviço
Mutirão Limpa Nome – Procon Jundiaí;
Data: 24 a 30 de setembro (dias úteis);
Horário: 8h às 15h;
Local: Rua Barão de Jundiaí, 153, Centro, Jundiaí.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários