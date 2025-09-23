Procon Jundiaí promove Mutirão Limpa Nome de 24 a 30 de setembro

O Procon Jundiaí realiza entre os dias 24 e 30 de setembro (dias úteis), o Mutirão Limpa Nome. O objetivo da ação é ajudar consumidores a renegociarem suas dívidas e recuperar a saúde financeira.

A iniciativa busca aproximar consumidores e credores, oferecendo condições facilitadas para acordos, que podem incluir descontos especiais, parcelamentos acessíveis e a baixa imediata nos cadastros de inadimplentes.

“O mutirão representa uma oportunidade ímpar de promover a educação financeira e a redução da inadimplência pacificando as relações de consumo. É uma iniciativa que colabora com a recuperação da saúde financeira dos consumidores de Jundiaí”, destacou o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale.

Atendimento individualizado