Bebê espancado está em iminente risco de morte

O Hospital Universitário (HU) de Jundiaí informou na manhã desta terça-feira (23), que o quadro do bebê de um ano e sete meses, vítima de agressões praticadas pela própria mãe, segue grave. Em nota encaminhada às 9h30, o hospital afirma que ele respira com auxílio de aparelhos e encontra-se em risco iminente de morte.
Na mesma nota foi informado que, ontem, ele realizou novos exames e continua sendo acompanhado pela equipe multiprofissional do Hospital Universitário de Jundiaí.
Relembre o caso
Um bebê de um ano e sete meses foi espancado em Jundiaí no Jardim das Tulipas, na sexta-feira (19). A criança foi encaminhada à UPA Vetor Oeste, onde recebeu o primeiro atendimento para depois ser levado ao Hospital Universitário de Jundiaí (HU). Ainda na UPA, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso e acionou o Conselho Tutelar 3, que não compareceu ao local. O bebê já havia sido levado anteriormente à UPA, também depois de ter sofrido agressão.
No Hospital Universitário, os policiais foram informados de que a criança deu entrada no hospital, transferida da UPA Vetor Oeste, em estado grave, já entubada, em coma, com múltiplas lesões pelo corpo, clavícula fraturada, couro cabeludo queimado por objeto circular, queimaduras no pescoço, e já havia tido quatro paradas cardíacas na UPA.
Os policiais foram informados que criança já era acompanhada desde fevereiro deste ano, ocasião em que o bebê também deu entrada com lesões nos braços e mordidas, além de quadro de desnutrição, ficando internado por aproximadamente oito dias
Diante disso a médica começou a acompanhar a criança e a suspeitar da atitude da mãe, que levou a criança mais duas vezes ao hospital, e sempre uma lesão nova em algum outro lugar do corpo. A médica encaminhou o caso para o Conselho Tutelar, que assistiu a família por algum tempo, até a mãe se mudar de endereço e não comunicar sobre a mudança.
A mãe da criança foi presa em flagrante pelo delito de lesão corporal e levada para a Cadeia Pública Feminina de Itupeva. Ela passou por audiência de custódia no sábado e teve o flagrante convertido em prisão preventiva, permanecendo presa.