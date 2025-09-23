Bebê espancado está em iminente risco de morte

O Hospital Universitário (HU) de Jundiaí informou na manhã desta terça-feira (23), que o quadro do bebê de um ano e sete meses, vítima de agressões praticadas pela própria mãe, segue grave. Em nota encaminhada às 9h30, o hospital afirma que ele respira com auxílio de aparelhos e encontra-se em risco iminente de morte.

Na mesma nota foi informado que, ontem, ele realizou novos exames e continua sendo acompanhado pela equipe multiprofissional do Hospital Universitário de Jundiaí.

Relembre o caso

Um bebê de um ano e sete meses foi espancado em Jundiaí no Jardim das Tulipas, na sexta-feira (19). A criança foi encaminhada à UPA Vetor Oeste, onde recebeu o primeiro atendimento para depois ser levado ao Hospital Universitário de Jundiaí (HU). Ainda na UPA, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso e acionou o Conselho Tutelar 3, que não compareceu ao local. O bebê já havia sido levado anteriormente à UPA, também depois de ter sofrido agressão.