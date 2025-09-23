24 de setembro de 2025
NO CEARÁ

Karateca vai representar Jundiaí no Campeonato Brasileiro

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 1 min
A trajetória do atleta é marcada por superação
O atleta Juliano César Moreira, integrante do Time Jundiaí de Karate, brilhou na final do Campeonato Paulista Master, realizada em São Paulo, ao conquistar duas medalhas: ouro na modalidade Kata e prata na modalidade Kumite.

Com esse resultado expressivo, Juliano garantiu sua classificação para a final do Campeonato Brasileiro Master, que acontecerá entre os dias 18 e 23 de novembro, em Caucaia, no Ceará.

A trajetória do atleta é marcada por superação. Inicialmente, Juliano buscou o karatê apenas como uma atividade física. Porém, com dedicação e disciplina, transformou-se em um competidor de alto nível, que hoje representa não apenas Jundiaí, mas também o Estado de São Paulo em competições nacionais.

