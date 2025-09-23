24 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BAIRROS SEM ÁGUA

DAE Jundiaí informa sobre interrupção no abastecimento de água

Por Redação | DAE Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Dragana Gordic / Freepik
A lista completa dos bairros afetados pode ser consultada através do Alerta de Abastecimento, disponível no site da DAE Jundiaí
A lista completa dos bairros afetados pode ser consultada através do Alerta de Abastecimento, disponível no site da DAE Jundiaí

A DAE Jundiaí informa que, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nesta segunda-feira (22), algumas de suas unidades ainda estão sem energia elétrica. A falta de energia, que afeta diretamente o abastecimento, está sendo tratada em contato com a CPFL, responsável por restabelecer o fornecimento.

Em função da situação, as regiões da Vila Progresso, Reserva da Serra, Malota e Mato Dentro tiveram o abastecimento interrompido. A lista completa dos bairros afetados pode ser consultada através do Alerta de Abastecimento, disponível no site da DAE Jundiaí (www.daejundiai.com.br). A empresa segue em contato com a CPFL, para que a situação seja normalizada o mais breve possível.

Segundo recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é recomendado que toda construção mantenha uma reserva mínima (caixa d'água) de 250 litros de água por morador, por dia, para evitar transtornos no abastecimento durante interrupções no fornecimento.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento da empresa, pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários