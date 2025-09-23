DAE Jundiaí informa sobre interrupção no abastecimento de água

A DAE Jundiaí informa que, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nesta segunda-feira (22), algumas de suas unidades ainda estão sem energia elétrica. A falta de energia, que afeta diretamente o abastecimento, está sendo tratada em contato com a CPFL, responsável por restabelecer o fornecimento.

Em função da situação, as regiões da Vila Progresso, Reserva da Serra, Malota e Mato Dentro tiveram o abastecimento interrompido. A lista completa dos bairros afetados pode ser consultada através do Alerta de Abastecimento, disponível no site da DAE Jundiaí (www.daejundiai.com.br). A empresa segue em contato com a CPFL, para que a situação seja normalizada o mais breve possível.

Segundo recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é recomendado que toda construção mantenha uma reserva mínima (caixa d'água) de 250 litros de água por morador, por dia, para evitar transtornos no abastecimento durante interrupções no fornecimento.