DAE Jundiaí informa sobre interrupção no abastecimento de água

A DAE Jundiaí informa que, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nesta segunda-feira (22), algumas de suas unidades ainda estão sem energia elétrica. A falta de energia, que afeta diretamente o abastecimento, está sendo tratada em contato com a CPFL, responsável por restabelecer o fornecimento.
Em função da situação, as regiões da Vila Progresso, Reserva da Serra, Malota e Mato Dentro tiveram o abastecimento interrompido. A lista completa dos bairros afetados pode ser consultada através do Alerta de Abastecimento, disponível no site da DAE Jundiaí (www.daejundiai.com.br). A empresa segue em contato com a CPFL, para que a situação seja normalizada o mais breve possível.
Segundo recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é recomendado que toda construção mantenha uma reserva mínima (caixa d'água) de 250 litros de água por morador, por dia, para evitar transtornos no abastecimento durante interrupções no fornecimento.
Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento da empresa, pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.