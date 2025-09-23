Câmara vota combate ao ‘cyberbullying’ em escolas privadas

A Câmara Municipal de Jundiaí vota, nesta terça-feira (23), o Projeto de Lei (PL) nº 14.755/2025, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), que propõe a atualização da Lei Municipal 7.610/2010, já em vigor, para incluir o combate ao cyberbullying nas escolas particulares do município. A medida, se aprovada, torna obrigatória a tomada de medidas específicas contra agressões virtuais, como a exposição de imagens com o intuito de ridicularizar ou ameaçar colegas, além de práticas de incentivo à automutilação ou ao suicídio por meio das redes sociais.

Segundo o documento, o projeto visa combater o cyberbullying por meio de promoção de debates e campanhas educativas, com participação de pais e responsáveis; esclarecer a diferença entre brincadeira e bullying, tanto físico quanto virtual; e valorizar as individualidades e incentivar a empatia e solidariedade no ambiente escolar.

Mariana explica que o projeto une elementos preventivos, para garantir uma cultura de convivência respeitosa nas escolas, e reativo, porque há indícios, em muitos municípios e nas redes sociais, de um aumento de casos de cyberbullying, de relatos de estudantes que se sentem ameaçados ou humilhados.