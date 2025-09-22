MP e Vara da Infância exigem esclarecimentos de agressão a bebê

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Vara da Infância e Juventude e Secretaria de Segurança Pública acompanham de perto o caso do bebê de um ano e sete meses, vítima de agressões praticadas pela mãe. Segundo apuração do Jornal de Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (22), membros do MP estiveram reunidos com integrantes do Conselho Tutelar 3, de Jundiaí, na busca por esclarecimentos dos fatos. Questionados sobre o estágio da apuração, porém, nenhuma das instituições respondeu até o fechamento desta edição. Ainda na tarde de segunda o estado da criança era grave. A Câmara de Jundiaí vai abrir uma Comissão de Inquérito para apurar porque não houve atuação prévia à agressão.

O Hospital Universitário (HU), onde a vítima está internada, informou no boletim do final da tarde desta segunda (22), que “o bebê permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, respirando com o auxílio de aparelhos, e com risco de óbito.”

Questionados sobre estarem acompanhando o caso, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, disse. “Estamos monitorando o caso de perto e já solicitamos ao CMDCA, responsável pela fiscalização do Conselho Tutelar por meio da comissão disciplinar, os devidos esclarecimentos quanto aos protocolos aplicados e ao acompanhamento realizado com a família."