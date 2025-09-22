Doe cabelo, espalhe esperança: participe do Outubro Rosa na FMJ

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), em parceria com o Salão Hair Studio Mara Pinheiro, realiza no dia 21 de outubro, a partir das 11h, uma ação especial em apoio ao movimento Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.
Durante a atividade, serão oferecidos cortes de cabelo gratuitos para pessoas interessadas em doar os fios, que serão destinados à confecção de perucas para pacientes oncológicas. A doação será entregue ao Grendacc – Grupo em Defesa da Criança com Câncer. Quatro cabeleireiras estarão à disposição, com atendimentos simultâneos e agendamentos a cada 30 minutos.
Para participar da doação, é necessário que o cabelo tenha no mínimo 10 cm de comprimento, podendo conter química, desde que esteja lavado e seco no momento do corte. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo formulário de inscrição online.
Além dos cortes, o salão também disponibilizará sessões de esfoliação de pés durante o evento.
Saúde da mulher em foco
A programação contará ainda com a palestra “Climatério e Menopausa”, ministrada às 15h pelo Prof. Dr. Rogério Bonassi, médico ginecologista com mais de 30 anos de experiência nesta área. A atividade é aberta ao público e não exige inscrição prévia.
Câncer de mama em números
Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama por ano entre 2023 e 2025. Isso representa uma taxa de incidência de aproximadamente 41,89 casos a cada 100 mil mulheres.
O câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres no país, excluindo os tumores de pele não melanoma, e a maioria dos casos ocorre em pacientes com 50 anos ou mais. Nos homens, os casos representam apenas 1% do total.