Doe cabelo, espalhe esperança: participe do Outubro Rosa na FMJ

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), em parceria com o Salão Hair Studio Mara Pinheiro, realiza no dia 21 de outubro, a partir das 11h, uma ação especial em apoio ao movimento Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante a atividade, serão oferecidos cortes de cabelo gratuitos para pessoas interessadas em doar os fios, que serão destinados à confecção de perucas para pacientes oncológicas. A doação será entregue ao Grendacc – Grupo em Defesa da Criança com Câncer. Quatro cabeleireiras estarão à disposição, com atendimentos simultâneos e agendamentos a cada 30 minutos.

Para participar da doação, é necessário que o cabelo tenha no mínimo 10 cm de comprimento, podendo conter química, desde que esteja lavado e seco no momento do corte. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo formulário de inscrição online.