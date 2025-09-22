Campanha de arrecadação de lixo eletrônico vai até dia 26

A APAE de Jundiaí promove até sexta-feira (26), a campanha “Apaexonados pelo nosso planeta”, com o objetivo de incentivar o descarte correto de equipamentos eletroeletrônicos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e gerando recursos em prol da instituição.
O que pode ser descartado
Os interessados poderão providenciar o destaque de todo e qualquer equipamento eletroeletrônico, incluindo:
Eletrodomésticos em geral
Aparelhos eletrônicos
Equipamentos de informática
Objetos que dependam de energia elétrica, pilha ou bateria
Exemplos: controle remoto, geladeira, televisão, câmera fotográfica, liquidificador, celular, entre outros.
Como participar?
Leve seus eletrônicos até a sede da APAE de Jundiaí até o dia 26/09, sexta-feira. Sua doação ajuda o meio ambiente e fortalece o trabalho da APAE de Jundiaí em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
A APAE de Jundiaí fica na rua Francisco Telles, 475, Vila Progresso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações pelo telefone (11) 4588-2900.