24 de setembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Terça-feira terá chuvas isoladas em todo o Estado de São Paulo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Facebook/ Rute Zorzella
Em Jundiaí, a previsão é de sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado
Nesta terça-feira (23) o estado de São Paulo terá um dia de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Apesar de os modelos meteorológicos não indicarem volumes significativos de chuva, há risco de transtornos em áreas mais vulneráveis, especialmente na faixa leste do Estado e nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais.

A chegada de uma massa de ar frio provoca queda nas temperaturas em todo o território paulista. Na capital, os termômetros devem variar entre 13°C pela manhã e 19°C à tarde. Em Jundiaí, a previsão é de sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. As temperaturas devem oscilar entre 14°C e 27°C.

