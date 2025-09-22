24 de setembro de 2025
TRÁFICO

Correu, dispensou a sacola cheia de drogas, mas acabou preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Na sacola foram encontradas mais de 150 porções de drogas
Guardas municipais de Cabreúva, da divisão de Canil, prenderam um homem por tráfico de drogas, no bairro Vilarejo.

Os GMs faziam patrulhamento pela rua França, quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Ele correu assim que avistou a viatura, e durante a tentativa de fuga dispensou uma sacola.

Alcançado e detido, ele confessou que estava traficando. Na sacola abandonada foram apreendidas mais de 150 porções de drogas diversas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

