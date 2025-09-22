Correu, dispensou a sacola cheia de drogas, mas acabou preso

Guardas municipais de Cabreúva, da divisão de Canil, prenderam um homem por tráfico de drogas, no bairro Vilarejo.

Os GMs faziam patrulhamento pela rua França, quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Ele correu assim que avistou a viatura, e durante a tentativa de fuga dispensou uma sacola.

Alcançado e detido, ele confessou que estava traficando. Na sacola abandonada foram apreendidas mais de 150 porções de drogas diversas.